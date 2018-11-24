«Хозяюшка»: дочь Сергея Безрукова испекла для актера торт с ягодами

4 июля дочери Безрукова исполнится 3 года, вместе с мамой девочка подготовила для актера сюрприз. По возвращению с гастролей звезда «Бригады» был приятно удивлен, ведь для него был испечен торт.

Сергей Безруков с 2016 года состоит в браке с Анной Матисон. Она родила актеру двух детей – дочь Машу и сына Степана, который появился на свет в ноябре прошлого года. Безруков старается не афишировать личную жизнь, однако изредка он делится в своем Instagram трогательными семейными фото.

В этот раз актер показал, как его встретили с гастролей. Маленькая дочь Сергея Безрукова вместе со своей мамой Анной Матисон испекла для актера торт с ягодами. Артист был приятно удивлен, он сфотографировал наследницу с тортом и написал, что его дочь «хозяюшка».

Фанаты пришли в восторг от трогательного снимка. Они поздравляют Сергея Безрукова со счастливой семьей. По словам комментаторов, актер стал по-настоящему счастливым мужчиной в браке с Матисон, которая подарила ему сына и дочь. «Бусинка», - написали фанаты и отметили, что дочь Безрукова выглядит очень милой.