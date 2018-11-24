«Хозяюшка»: дочь Сергея Безрукова испекла для актера торт с ягодами

Сегодня, 11:05 \\ Шоу-бизнес

4 июля дочери Безрукова исполнится 3 года, вместе с мамой девочка подготовила для актера сюрприз. По возвращению с гастролей звезда «Бригады» был приятно удивлен, ведь для него был испечен торт.

 Сергей Безруков с 2016 года состоит в браке с Анной Матисон. Она родила актеру двух детей – дочь Машу и сына Степана, который появился на свет в ноябре прошлого года. Безруков старается не афишировать личную жизнь, однако изредка он делится в своем Instagram трогательными семейными фото.

В этот раз актер показал, как его встретили с гастролей. Маленькая дочь Сергея Безрукова вместе со своей мамой Анной Матисон испекла для актера торт с ягодами. Артист был приятно удивлен, он сфотографировал наследницу с тортом и написал, что его дочь «хозяюшка».

Фанаты пришли в восторг от трогательного снимка. Они поздравляют Сергея Безрукова со счастливой семьей. По словам комментаторов, актер стал по-настоящему счастливым мужчиной в браке с Матисон, которая подарила ему сына и дочь. «Бусинка», - написали фанаты и отметили, что дочь Безрукова выглядит очень милой.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

В сети представили новый Skoda Kamiq

После длительной рекламной кампании чешский бренд Skoda презентовал свой новый кроссовер...

Раскрыта тайна идеальной улыбки потерявшей зубы Аллы Пугачевой

Стоматолог Ниджату Гусейнов проанализировал фото Аллы Пугачевой разных лет и рассказал,...

Сжигают кожу, поражают печень, вызывают рак - опасные овощи появились на прилавках в Новосибирской области

 В Новосибирской области изъяли около 50 тонн овощей и фруктов опасных для здоровья. Все...

Виктория Боня ответила на травлю Ксении Собчак о "роскошной жизни"

 Вражда между бывшими коллегами из скандального шоу "Дом-2" длится уже несколько лет. При...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ