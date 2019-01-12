Экс-участница «Дома-2» заявила, что ждет ребенка от Ильи Яббарова

Бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно заявила, что находится на четвертом месяце беременности, а отцом ребенка является Илья Яббаров, которому чуть меньше месяца назад другая девушка подарила сына.

Неспроста Илья Яббаров слывет одним из самых главных ловеласов телепроекта. За время своего пребывания на телестройке он успел сменить несколько девушек, одна из которых – Алена Рапунцель, 7 февраля родила ему сына. Параллельно беременности Алены Яббаров строил отношения с Маргаритой Ларченко, которую недавно позвал замуж. Все были уверены, что, став женихом, Яббаров остепенится, и его имя больше не будет связано со скандалами.

Однако на днях бывшая участница телепроекта огорошила всех заявлением, что она ждет ребенка от Ильи Яббарова и находится на четвертом месяце беременности. Правда, выходить замуж за него она не собирается, так как не считает его достойным и надежным мужчиной. Позже оказалось, что девушка разыграла поклонников и она не беременна ни от Ильи, ни от кого-либо другого.

Несмотря на то, что Мария Кохно уже давно ушла с проекта, ей до сих пор продолжали припоминать ее интрижку с Ильей Яббаровым. Однако Кохно дала понять, что она не лучшего мнения о своем бывшем и считает, что «Роза чайная» - это единственный «недохит» горе-шансонье, и ей до сих пор стыдно, что ей с завидной регулярностью задают вопросы об этих отношениях с Яббой.