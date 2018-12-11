Индеборга Дапкунайте разделась в новом клип Бориса Гребенщикова

Сегодня, 17:58 \\ Шоу-бизнес

Актриса Индеборга Дапкунайте в 56 лет снялась в эротической сцене в новом клипе Бориса Гребенщикова «Черный, как ночь», в основе которого лежит история «Анны Карениной», переосмысленная на современный лад.

Давненько Борис Гребенщиков не радовал поклонников новыми видео для своих треков, но, очевидно, творческой паузе пришел конец. Еще в конце 2018 года лидер группы «Аквариум» объявил, что он приступает к съемкам фильма-клипа на композицию «Черный, как ночь» из последнего альбома «Время N». Сценарий клипа, первые 50% которого идут как художественный фильм с диалогами и действием, написал Александр Цыпкин.

В видео, снятом по мотивам «Анны» Карениной» на современный лад, создатели собрали поистине звездный состав. Главная роль досталась Юлии Пересильд, которая уже поделилась в Instagram, что продлившаяся три дня работа был непростой. Актриса призналась, что БГ на съемочной площадке не было, однако в клипе он все же появится. Компанию Пересильд на съемках составили Константин Хабенский, Матвей Лыков и Ингеборга Дапкунайте. Последняя сыграла роль жесткой и цепкой журналистки, которую в определенный момент зрители в тизере клипа увидели предающейся любовным утехам на столе с неизвестным молодым человеком. Именно из-за этого секундного пикантного эпизода видео было автоматически удалено из Instagram.

Режиссером видео выступила Рада Новикова, ранее работавшая над сериалом «Интерны». Снимал все Юрий Никогосов, а продюсером был Александр Малис.

Как сообщил сценарист Александр Цыпкин, премьера клипа на композицию «Черный, как ночь» ожидается 19 марта.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Вдову актера Алексея Петренко обвинили в мошенничестве, а его младшую дочь могут лишить наследства

Младшая дочь актера Алексея Петренко может быть признана незаконнорожденной и лишена...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Виктория Боня ответила на травлю Ксении Собчак о "роскошной жизни"

 Вражда между бывшими коллегами из скандального шоу "Дом-2" длится уже несколько лет. При...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ