Индеборга Дапкунайте разделась в новом клип Бориса Гребенщикова

Актриса Индеборга Дапкунайте в 56 лет снялась в эротической сцене в новом клипе Бориса Гребенщикова «Черный, как ночь», в основе которого лежит история «Анны Карениной», переосмысленная на современный лад.

Давненько Борис Гребенщиков не радовал поклонников новыми видео для своих треков, но, очевидно, творческой паузе пришел конец. Еще в конце 2018 года лидер группы «Аквариум» объявил, что он приступает к съемкам фильма-клипа на композицию «Черный, как ночь» из последнего альбома «Время N». Сценарий клипа, первые 50% которого идут как художественный фильм с диалогами и действием, написал Александр Цыпкин.

В видео, снятом по мотивам «Анны» Карениной» на современный лад, создатели собрали поистине звездный состав. Главная роль досталась Юлии Пересильд, которая уже поделилась в Instagram, что продлившаяся три дня работа был непростой. Актриса призналась, что БГ на съемочной площадке не было, однако в клипе он все же появится. Компанию Пересильд на съемках составили Константин Хабенский, Матвей Лыков и Ингеборга Дапкунайте. Последняя сыграла роль жесткой и цепкой журналистки, которую в определенный момент зрители в тизере клипа увидели предающейся любовным утехам на столе с неизвестным молодым человеком. Именно из-за этого секундного пикантного эпизода видео было автоматически удалено из Instagram.

Режиссером видео выступила Рада Новикова, ранее работавшая над сериалом «Интерны». Снимал все Юрий Никогосов, а продюсером был Александр Малис.

Как сообщил сценарист Александр Цыпкин, премьера клипа на композицию «Черный, как ночь» ожидается 19 марта.