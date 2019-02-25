Раскрыта тайна идеальной улыбки потерявшей зубы Аллы Пугачевой

Стоматолог Ниджату Гусейнов проанализировал фото Аллы Пугачевой разных лет и рассказал, почему у Алли Борисовны в свое время образовались щели между зубами и что стоит за ее нынешней идеальной голливудской улыбкой.

Примадонна отечественной эстрады исполнительница Алла Пугачева, которая 15 апреля отметит 70-летний юбилей и по этому поводу даст грандиозный сольный концерт в Кремле, не любит раскрывать подробности того, как ей в своем возрасте удается выглядеть минимум на 20 лет моложе. Однако специалисты разных сфер услуг красоты и медицины иногда приоткрывают некоторые тайны внешнего вида Аллы Борисовны. В этот раз с комментариями выступил врач-стоматолог Ниджату Гусейнов и, сделав анализ улыбки и внешнего вида Пугачевой по доступным в Сети фото, пояснил, что в молодости исполнительница удалила несколько жевательных или боковых зубов, в результате чего у нее изменился прикус и появились щели между зубами. Также удаление зубов сказалось и на внешнем виде артистки – у нее нарушилась динамическая симметрия лица.

Однако со временем Алла Борисовна проделала со своей улыбкой титаническую работу, вложив в нее немало денег. Как утверждает Ниджату Гусейнов, судя по последним фото Пугачевой, она вставила циркониевые ортопедические конструкции в верхний и нижний ряд, а несколько отсутствующих зубов ей заменили имплантатами. При этом стоматолог все еще видит некоторые проблемы в улыбке Примадонны, которые можно исправить. К примеру, Гусейнов изменил бы передние коронки и разные соотношения передних резцов.

Напомним, что 17 апреля в Кремлевском дворце пройдет премьера нового шоу Аллы Борисовны «Алла Пугачева P.S», приуроченного к ее 70-летию. Примадонна впервые выйдет на сцену после 10-летего перерыва, однако насладиться концертом любимой исполнительницы смогут не все. Дело в том, что в кассах билетов уже нет, минимальная цена билетов на шоу у перекупщиков – 70 тысяч рублей, а от записи концерта и его последующей трансляции по телевидению было принято решение оказаться без объяснения причин.