"Акулье царство!": Игорь Николаев похвастался перед фанатами необычной коллекцией

Артист опубликовал небольшой ролик, где его дочка играет с акулами. Поклонники остались в восторге от видеозаписи и осыпали маленькую Веронику комплиментами.

Музыкант похвастался перед фанатами необычной коллекцией, которую получила в подарок его младшая дочь. На ролике видно, что фигурками акул разного размера очень увлеченно играет его трехлетняя дочь Вероника. Сам певец под записью указал: «Чего-чего, а акул у нас хватает!) Спасибо моей старшей дочке и сестре Вероники Юле за бесценный подарок - коллекцию акул!)» Из подписи становится понятно, что его старшая дочь Юлия преподнесла этот сюрприз своей сестре. Между ними довольно большая разница, однако, это не мешает им поддерживать отличные отношения друг с другом.

Пользователи тут же принялись комментировать забавное видео. «Супер!!!», «Акулье царство!», «Сколько радости», - комментируют пользователи. Некоторые фанаты указали, что Николаеву очень повезло, поскольку настоящее счастье – это здоровые дети. Подписчики пожелали артисту и его семье побольше счастливых моментов, здоровья и удачи. Другие рассказали, чем увлекались их дети. Среди любимых игрушек были и динозавры, и лошади, и многие другие животные.

Напомним, не так давно жена Николаева Юлия Проскурякова решилась на откровенную беседу с поклонниками, поскольку поняла, что они совсем не знают ее. Однако певица не ожидала, что весь разговор сведется к обсуждению сплетен об изменах ее супруга и слухов о заключении брачного контракта. Артистка резко опровергла эту информацию.