"Милашка": Анна Михалкова показала подросшую младшую дочь

Сегодня, 14:18 \\ Шоу-бизнес

Актриса Анна Михалкова после долгого перерыва решила поделиться с общественностью фото своей младшей дочери Лидии. Утреннее домашнее фото наследницы заездная мама опубликовала в Instagram.

Старшая дочь оскароносного режиссера Никиты Михалкова Анна редко делится снимками своей младшей и единственной дочери Лидии, и до сих пор не показала ее лица, несмотря на то, что девочке уже пять лет. Однако на днях впервые за долгое время в Instagram актрисы появился новый снимок ее наследницы, где она запечатлена, сидя на полу в пижаме в компании любимой собаки. «Друзья проснулись. Утро Жука и Ли», —подписала фото звездная мама. Отметим, что Ли – это семейное прозвище девочки, сокращенная версия имени Лидия. Подписчики Михалковой - старшей восхитились новым снимком девочки и отметили, что она «милашка» и сильно выросла, а также добавили, что дети в компании животных - «это волшебство».

Напомним, что Анна Михалкова замужем за бизнесменом Альбертом Баковым и воспитывает троих детей – 18-летего Андрея, 17-летего Сергея и 5-летнюю Лидию.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Вдову актера Алексея Петренко обвинили в мошенничестве, а его младшую дочь могут лишить наследства

Младшая дочь актера Алексея Петренко может быть признана незаконнорожденной и лишена...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Виктория Боня ответила на травлю Ксении Собчак о "роскошной жизни"

 Вражда между бывшими коллегами из скандального шоу "Дом-2" длится уже несколько лет. При...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ