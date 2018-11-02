"Милашка": Анна Михалкова показала подросшую младшую дочь

Актриса Анна Михалкова после долгого перерыва решила поделиться с общественностью фото своей младшей дочери Лидии. Утреннее домашнее фото наследницы заездная мама опубликовала в Instagram.

Старшая дочь оскароносного режиссера Никиты Михалкова Анна редко делится снимками своей младшей и единственной дочери Лидии, и до сих пор не показала ее лица, несмотря на то, что девочке уже пять лет. Однако на днях впервые за долгое время в Instagram актрисы появился новый снимок ее наследницы, где она запечатлена, сидя на полу в пижаме в компании любимой собаки. «Друзья проснулись. Утро Жука и Ли», —подписала фото звездная мама. Отметим, что Ли – это семейное прозвище девочки, сокращенная версия имени Лидия. Подписчики Михалковой - старшей восхитились новым снимком девочки и отметили, что она «милашка» и сильно выросла, а также добавили, что дети в компании животных - «это волшебство».

Напомним, что Анна Михалкова замужем за бизнесменом Альбертом Баковым и воспитывает троих детей – 18-летего Андрея, 17-летего Сергея и 5-летнюю Лидию.