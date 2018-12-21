Исхудавший Максим Матвеев встревожил фанатов своим внешним видом

Популярный актер Максим Матвеев активно ведет Instagram и регулярно радует подписчиков новыми фото. Однако последнее селфи артиста, где он выглядит сильно похудевшим, заставило его фанатов всерьез беспокоиться о здоровье звезды.

Муж наследницы знаменитой творческой династии Елизаветы Боярской актер Максим Матвеев всегда выглядит очень подтянутым и спортивным. Хороший внешний вид нужен ему как для работы в кино, так и для репетиций в театре, ради которых Матвеев готов на многое. Ведь именно из-за роли в спектакле «Кинастон» режиссера Евгения Писарева актер сильно похудел, и решил не останавливаться на достигнутом, чем до смерти напугал своих фанатов, шокированных последним селфи актера. Как признался сам Максим Матвеев в программе «Вечерний Ургант», сбросить несколько килограмм ему наказал режиссер. Также его персонаж в спектакле «такой эфемерный человек, что актеру захотелось добавить ему невесомости». Матвеев признался, он доволен своим внешним видом и не видит в нем ничего страшного.

Чтобы держать себя в форме, артист придерживается определенных правил питания. Он полностью отказался от вредной еды и мяса, заменив его рыбой. Максим на обед есть салат, орешки и вообще предпочитает низкокалорийную пищу. Кроме того, актер много времени проводит в спортзале и увлекается йогой. Артист признался, что уже привык к такому образу жизни и пошутил, что благодаря ему он стал «шустрее и выносливее».

Однако пользователи Сети все равно обеспокоены здоровьем и внешним видом любимого актера, и в комментариях к публикации попросили Матвеева перестать худеть, чтобы он окончательно не превратился в «скелет».

Актер Максим Матвеев известен по ролям в фильмах «Стиляги», «Тариф новогодний» и «Свадьба по обмену». Также он отметился в исторических сериалах «Демон революции», «Троцкий» и «Анна Каренина. История Вронского», где Матвеев сыграл вместе со своей супругой Елизаветой Боярской.