Изыди, Настя: Джигурда нашёл молодую замену Волочковой

Юная Евгения попала в цепкие руки любителя эпатажа.

Ещё совсем недавно Джигурда изводил общественность своими явными или мнимыми отношениями с балериной. Фанаты ежедневно извещались, как проходит запись песни Волочковой под руководством Никиты, какие идеи возникают по поводу их совместного спектакля и что толкает рычащего фрика к ежедневному общению с Анастасией. Кроме этого, Джигурда настолько часто появлялся в доме танцовщицы, что многие были уверены, что они начали вместе жить. Актёр освоился у Анастасии и стал запанибратски хамить коту Лакки, который не потерпел фривольного обращения.

Сама Волочкова изо всех сил намекала, что их дуэт не случаен и вскоре все убедятся в серьёзности их делового и личного сотрудничества. Оказалось, что лицемерный Джигурда напрасно обнадёживал наивную Настю и скоро скажет ей в своём духе: «Изыди!». Недавно стало известно, что он нашёл молодую замену Насте на одном из своих выступлений. Доверчивая Евгения, едва попросив о совместном снимке со звездой, тут же оказалась в крепких объятиях Никиты. Не исключено, что девушка попадёт под грубоватое очарование Джигурды с непредсказуемыми для неё последствиями.



