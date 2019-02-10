Изыди, Настя: Джигурда нашёл молодую замену Волочковой

Сегодня, 13:50 \\ Шоу-бизнес

Юная Евгения попала в цепкие руки любителя эпатажа.

Ещё совсем недавно Джигурда изводил общественность своими явными или мнимыми отношениями с балериной. Фанаты ежедневно извещались, как проходит запись песни Волочковой под руководством Никиты, какие идеи возникают по поводу их совместного спектакля и что толкает рычащего фрика к ежедневному общению с Анастасией. Кроме этого, Джигурда настолько часто появлялся в доме танцовщицы, что многие были уверены, что они начали вместе жить. Актёр освоился у Анастасии и стал запанибратски хамить коту Лакки, который не потерпел фривольного обращения.

Сама Волочкова изо всех сил намекала, что их дуэт не случаен и вскоре все убедятся в серьёзности их делового и личного сотрудничества. Оказалось, что лицемерный Джигурда напрасно обнадёживал наивную Настю и скоро скажет ей в своём духе: «Изыди!». Недавно стало известно, что он нашёл молодую замену Насте на одном из своих выступлений. Доверчивая Евгения, едва попросив о совместном снимке со звездой, тут же оказалась в крепких объятиях Никиты.  Не исключено, что девушка попадёт под грубоватое очарование Джигурды с непредсказуемыми для неё последствиями.


Поделиться новостью:
Автор - Мария Ремарк
Главное за неделю

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Вдову актера Алексея Петренко обвинили в мошенничестве, а его младшую дочь могут лишить наследства

Младшая дочь актера Алексея Петренко может быть признана незаконнорожденной и лишена...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Виктория Боня ответила на травлю Ксении Собчак о "роскошной жизни"

 Вражда между бывшими коллегами из скандального шоу "Дом-2" длится уже несколько лет. При...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ