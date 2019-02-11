Пародист Александр Песков срочно госпитализирован

Сегодня, 12:37 \\ Шоу-бизнес

По предварительной информации. Пародист обратился за помощью в столичную поликлинику.

27 февраля в СМИ появилась информация о госпитализации «короля пародий» Александра Пескова. По неподтвержденной информации, артист обратился за помощью к медикам после ухудшения самочувствия, вызванного обострением хронического заболевания. Также сообщалось, что у пародиста обнаружена проблема в работе сосудов.

Позже представитель артиста Александр Волокин рассказал, что Песков действительно находится в оной их столичных поликлиник. Однако, по словам Волокина, находится он там по другой причине. Как утверждает директор пародиста, Александр проходит плановое обследование перед сольным выступлением. Представитель артиста рассказал, что Пескову необходимо «прокапаться» в связи существующими у него проблемами с поджелудочной железы, однако он прекрасно себя чувствует.

Плановое медицинское мероприятие проходит перед сольным концертом Александра Пескова 8 марта. Пародист порадует женщин в их праздник в московском ДК "Салют".

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