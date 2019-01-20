Разжиревший Дмитрий Харатьян шокировал поклонников своим внешним видом

Актер Дмитрий Харатьян, оставшийся в памяти зрителей как молодой и красивый гардемарин Алеша Корсак, много лет был до многих женщин образцом идеального мужчины. Однако, видимо, годы берут свое и недавнее фото Харатьяна неприятно удивило его поклонников.

Актер Дмитрий Харатьян стал знаменит после того, как Светлана Дружинина сняла его в приключенческом сериале «Гардемарины, вперед», где доверила ему роль курсанта навигатской школы Алеши Корсака. С той поры Харатьян прочно прописался среди самых красивых мужчин отечественного кино и позже закрепил свои позиции ролями в «Королеве Марго» и «Сердцах трех». Но, к сожалению, годы идут, и мы не молодеем. 59-летний Дмитрий Харатьян, несмотря на то, что следит за питанием, занимается спортом, а несколько лет назад полностью отказался от алкоголя и табака, растерял былую безупречную форму и привлекательность.

На днях молодая актриса Анастасия Макеева и Дмитрий Харатьян стали ведущими праздничного концерта «Служить России!», приуроченного ко Дню защитника Отечества, и после Макеева поделилась совместным фото с коллегой, приведшем поклонников «вечно молодого» гардемарина в ужас. На снимке заметно, что Харатьян сильно набрал лишний вес, который уже невозможно скрыть даже за просторным кроем костюма. Также пользователи Сети отметили, что кумир очень состарился и выглядит уставшим. Нашлись и критически настроенные комментаторы, заявившие, что Дмитрий Вадимович откровенно «разжирел» и посоветовали ему тщательнее следить за своим рационом и почаще ходить в спортзал.

К слову, внимательные зрители заметили, что когда-то подтянутый актер начал терять форму еще летом прошлого года, когда в Сети появились первые снимки с проб для продолжения «Гардемаринов», премьера которых назначена на март-май этого года. Стоит отметить, что не только Дмитрий Харатьян не смог обмануть возраст. Его коллеги по «Гардемаринам» Михаил Боярский и Александр Домогаров тоже уже не находятся в такой прекрасной форме, как 30 лет назад.