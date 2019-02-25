Кайли Дженнер простила подругу, которая крутила роман с бойфрендом Кардашьян

Сестра Ким Кардашьян стала заступаться за Джордин Вудс перед знаменитым семейством.

Инсайдеры утверждают, что 21-летняя Кайли Дженнер изначально не хотела верить утверждениям, когда они только появились, о том, что Джордин Вудс крутила роман с бойфрендом е родной сестры Хлои Кардашьян. Однако девушка всё-таки выселила Джордин из своего гостевого дома. Теперь источники говорят, что Кайли, в отличие от других членов семьи, простила подругу, которую также считает сестрой.

Как на поступок Кайли отреагировали сестры и сама Хлои, пока не известно. Напомним, что ранее Кайли Дженнер заявила о том, что уходит из семейного реалити-шоу, поскольку хочет больше времени уделять маленькой дочери Сторми и своему косметическому бизнесу.