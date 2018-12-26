Солистка «Миража» подала на развод после кражи автомобиля

Экс-солистка Светлана Разина рассказала, как муж обманул ее и вынудил отдать транспорт. После случившегося она подала на развод и собирается сделать все возможное, чтобы вернуть свой автомобиль.

Совсем недавно за артистку радовались ее поклонники, ведь она вышла замуж за концертного директора Бориса Карпова, с которым прожила несколько лет и была очень счастлива. Однако теперь поклонники шокированы еще больше. Светлана поделилась своими переживаниями и сложившейся ситуацией.

«Несколько недель назад мой муж предложил отвести мою машину в Белоруссию, якобы у него там хорошие друзья, которые отремонтирую автомобиль недорого. Сказал, что ремонт продлиться около недели, а пропал на целых две, - говорила Светлана, - я даже заявление написала», - поделилась певица со «СтарХитом».

Разина пришла в полнейший шок, когда узнала, что автомобиль находится в Латвии, поинтересовавшись у супруга как машина попала на территорию Евросоюза, Борис не ответил, а потом и вовсе перестал выходить на связь со Светланой.

«На таможне в Белоруссии нам отказываются отдавать автомобиль, говорят, что в машине, возможно, могли провозить запрещенные предметы. Не знаю, что мне делать. Документы на автомобиль на руках, а его все равно не хотят возвращать», - сказала Разина.

Как поступить, чтобы вернуть машину Светлана не знает, но она точно с уверенностью решила развестись с супругом. Недавно Разина узнала, что ее муж очень тесно общается со своей бывшей супругой и даже несколько раз катался с ней на автомобиле артистки.

Разина даже подозревает бывших супругом в совместном сговоре.



