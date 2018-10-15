Ольга Бузова на свадьбе Доминика Джокера вспомнила о своем браке с Тарасовым

Выпускник «Фабрики звезд» Доминик Джокер и барнаульская певица Екатерина Кокорина 26 февраля сыграли в Москве пышную свадьбу. На торжестве среди многочисленных гостей появилась также Ольга Бузова, которая в поздравительной речи вспомнила о своей свадьбе с Тарасовым, прошедшей в этом же банкетном зале, и подарила молодоженам конверт.

В минувший вторник почти вся светская Москва пела и плясала на свадьбе Доминика Джокера и его избранницы Екатерины Кокориной. Для основной части торжества невеста выбрала кружевное свадебное платье в пол со шлейфом молочного цвета, которое позже сменила на короткий белый наряд. Жених предстал в классическом костюме. Отметим, что 38-летний Александр Бреславский (настоящее имя Доминика Джокера) и 27-летняя Екатерина Кокорина расписались в ЗАГС еще несколько недель назад и только сейчас устроили пышную церемонию на теплоходе «Ласточка», куда пригласили множество звездных гостей, в числе которых оказались продюсер Игорь Крутой, исполнители Зара, Стас Костюшкин, Ольга Бузова, группа «Градусы» и многие другие.

В ресторане «Ласточка» гостям предлагали салаты с креветками, рукколой, теплой печенью, сибас, филе телятины с ризотто. Ближе к концу праздника в зал вынесли трехъярусный торт. По части культурной программы отметились молодожены, которые презентовали новый совместный трек, вызвавший бурные овации собравшихся.

Как положено, по ходу праздника гости говорили поздравительные речи молодым, и не осталась в стороне и Ольга Бузова, которая отметила, что ее переполняют эмоции, и она чувствует, как сердца Доминика и Кати «стучат в унисон». Не обошлось и без печальных для Ольги моментов. Она вспомнила, что именно в этом месте когда-то была ее свадьба с Дмитрием Тарасовым, где Джокер пел для молодых и был желанным гостем.

Напомним, что Ольга Бузова и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поженились в 2012 году и развелись спустя четыре года. Певица очень больно пережила расставание и с тех пор никак не может найти свое личной счастье, полностью уйдя в работу.

Доминик и Екатерина познакомились в 2013 году в Барнауле, куда исполнитель приехал искать таланты для проекта «Битва хоров». Среди участников оказалась и Кокорина, ради которой через год Джокер ушел от жены Альбины и оставил двух сыновей-подростков.