"Но не называйте вслух, пугаюсь!": Татьяна Буланова призналась, что думает о своем возрасте

У известной певицы в этом году большое событие: ей исполняется 50 лет. 6 марта артистка будет праздновать свой юбилей. В преддверии она заявила, что не собирается "страдать ерундой" - думать о смерти или о возрасте.

Татьяна Буланова в своем интервью призналась, что никогда не будет скрывать свой возраст. Она считает, что это глупо, потому что сейчас любой желающий может найти информацию об артисте в интернете. Кроме того, певица рассказала, что абсолютно не чувствует себя на 50 лет. «Но не называйте число вслух, пугаюсь!» - шутит Татьяна.

Артистка рассказала, что ей вовсе не хочется часто говорить о возрасте. Буланова думает, что необходимо как можно реже напоминать себе, сколько на самом деле лет. Она объяснила, что все люди в душе ощущают себя очень молодо. Так зачем лишний раз сосредотачиваться на цифре в паспорте, если можно еще столько всего сделать. Татьяна призналась, что внутри она чувствует себя не старше 27 лет, чему очень рада.

Относительно празднования своего юбилея у певицы нет грандиозных планов. Она хочет провести его в кругу семьи и друзей. Буланова рассказала, что гораздо больше ждет концерт, который будет посвящен дню рождению и состоится 28 марта в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Артистка призналась, что волнуется, поскольку не давала сольных концертов более 10 лет.

Певица считает, что мысли о смерти необходимо гнать прочь, хотя ни неизбежно посещают. Татьяна заявила, что понимает, смерть - естественный процесс, но нельзя постоянно всего бояться. Она вспомнила, как в одном из интервью ее попросили подвести итог своей жизни. А она осеклась: "Да я еще лет 40 прожить хочу, вы с ума сошли!" Певица славится своим оптимизмом и несмотря на все проблемы в ее жизни продолжает идти с высоко поднятой головой и улыбкой.