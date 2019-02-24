«Мой мир»: Ольга Бузова и Леша Свик могут записывать совместный хит – сеть

Исполнители общаются в соцсетях и, возможно, готовят для фанатов интересный сюрприз.

В сети появилась информация, что Ольга Бузова и Леша Свик могут тайно встречаться. Они оставляют друг другу милые комментарии и смайлики под фото в сети Instagram и, скорее всего, поддерживают отношения в реальной жизни.

Недавно Бузова сообщила, что готовит в очередной сюрприз. Она несколько дней провела на студии, записывания новую песню, и с нетерпением ждет ее премьеры. Возможно, свой хит Ольга готовит не одна, и вместе с Лешей записывает совместную композицию. Это будет по-настоящему шок для подписчиков, ведь исполнители поют в совершенно разных жанрах и направлениях.

О близких отношениях и возможном творческом сотрудничестве говорит комментарий под последним снимков Бузовой в соцсети.

Это сотрудничество будет на руку обоим, ведь в лице Леши Бузова может разглядеть потенциального возлюбленного. «Мой мир», – написала Ольга, возможно, адресуя конкретному человеку.



