Афишу концерта Игоря Николаева разместили с рекламой навоза «Вкусняшка»
59-летний певец и композитор Игорь Николаев опубликовал в своем Инстаграме новый пост, который посвятил афише своего концерта. Ее разместили по соседству с рекламой навоза «Вкусняшка».
Игорь Николаев посмеялся над ситуацией, которая сложилась вокруг афиши с его концертом. На фотографии запечатлена стена с различными баннерами. На одном из объявление о концерте Игоря Николаева, выше афиша группы Ария, а над ними превосходящая по размерам реклама навоза со звучным названием «Вкусняшка».
Певец написал, что после таких ситуаций невозможно уйти из шоу-бизнеса. Фотографию с афишей своего концерта Николаев нашел в Интернете и решил поделиться юмором со своими подписчиками.
Пользователи Сети оценили самоиронию певца и поддержали его позитивный настрой.
«Ой, не могу остановиться в смехе! Наша страна и все ее герои-необыкновенные люди! Молодец, Игорь! Юмор продлевает жизнь!»;
«Выпьем за Любови и навоз вкусняшка»;
«Мастер самоирония»;
«Сельские акулы рекламного бизнеса!)))))»;
«Сначало вкусняшки а потом на концерт», - писали подписчики Игоря Николаева к посту о соседстве афиши и рекламы навоза.