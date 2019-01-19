Афишу концерта Игоря Николаева разместили с рекламой навоза «Вкусняшка»

Сегодня, 04:49 \\ Шоу-бизнес

59-летний певец и композитор Игорь Николаев опубликовал в своем Инстаграме новый пост, который посвятил афише своего концерта. Ее разместили по соседству с рекламой навоза «Вкусняшка».

 Игорь Николаев посмеялся над ситуацией, которая сложилась вокруг афиши с его концертом. На фотографии запечатлена стена с различными баннерами. На одном из объявление о концерте Игоря Николаева, выше афиша группы Ария, а над ними превосходящая по размерам реклама навоза со звучным названием «Вкусняшка».

Певец написал, что после таких ситуаций невозможно уйти из шоу-бизнеса. Фотографию с афишей своего концерта Николаев нашел в Интернете и решил поделиться юмором со своими подписчиками.

 Пользователи Сети оценили самоиронию певца и поддержали его позитивный настрой.

«Ой, не могу остановиться в смехе! Наша страна и все ее герои-необыкновенные люди! Молодец, Игорь! Юмор продлевает жизнь!»;

«Выпьем за Любови и навоз вкусняшка»;

«Мастер самоирония»;

«Сельские акулы рекламного бизнеса!)))))»;

«Сначало вкусняшки а потом на концерт», - писали подписчики Игоря Николаева к посту о соседстве афиши и рекламы навоза.

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Автор - Мария Титова
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