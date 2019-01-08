Настасья Самбурская в образе роковой женщины извинилась перед Еленой Летучей

Актриса заявила, что умеет признавать свои ошибки. В качестве примирения Самбурская примерила элегантное вечернее платье бренда, амбассадором которого является Летучая.

Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей. Актриса признала, что вела себя чересчур агрессивно, а также «принимает это в себе». Чтобы показать окончание вражды, Самбурская предстала в образе роковой женщины, надев черное платье стилиста Ольги Якубович. Елена Летучая является амбассадором и музой бренда, часто демонстрируя одежду Якубович на себе. «Мода, как и любое искусство, лечит, и любой мир лучше войны», - написала Самбурская.

Самбурская перевоплотилась в роковую женщину в элегантном черном платье с открытыми плечами, в перчатках и с винтажной укладкой волос ради выступления на сцене на очередном мероприятии. Как известно, Самбурская не только актриса: артистку также все чаще приглашают спеть на сцене знаменитые хиты шансона.

Конфликт Самбурской и Летучей разгорелся от того, что девушки обе являлись ведущими шоу «Ревизорро», но в разное время. Самбурская стала в нем ведущей после Летучей, что совсем не вдохновило последнюю. Елена высказалась, что новые ведущие, в том числе и Самбурская, «убили» шоу. Настасья Самбурская не заставила себя ждать, ответив довольно резко, якобы Летучую уволила из «Ревизорро» из-за ужасного характера.