Настасья Самбурская в образе роковой женщины извинилась перед Еленой Летучей

Сегодня, 20:02 \\ Шоу-бизнес

Актриса заявила, что умеет признавать свои ошибки. В качестве примирения Самбурская примерила элегантное вечернее платье бренда, амбассадором которого является Летучая.

 Настасья Самбурская извинилась перед Еленой Летучей. Актриса признала, что вела себя чересчур агрессивно, а также «принимает это в себе». Чтобы показать окончание вражды, Самбурская предстала в образе роковой женщины, надев черное платье стилиста Ольги Якубович. Елена Летучая является амбассадором и музой бренда, часто демонстрируя одежду Якубович на себе. «Мода, как и любое искусство, лечит, и любой мир лучше войны», - написала Самбурская.

 Самбурская перевоплотилась в роковую женщину в элегантном черном платье с открытыми плечами, в перчатках и с винтажной укладкой волос ради выступления на сцене на очередном мероприятии. Как известно, Самбурская не только актриса: артистку также все чаще приглашают спеть на сцене знаменитые хиты шансона.

 Конфликт Самбурской и Летучей разгорелся от того, что девушки обе являлись ведущими шоу «Ревизорро», но в разное время. Самбурская стала в нем ведущей после Летучей, что совсем не вдохновило последнюю. Елена высказалась, что новые ведущие, в том числе и Самбурская, «убили» шоу. Настасья Самбурская не заставила себя ждать, ответив довольно резко, якобы Летучую уволила из «Ревизорро» из-за ужасного характера.

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Автор - София Волкова
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