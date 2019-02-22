"Жестоко издевается над Шнуровым": Собчак высмеяла книгу о строении полового органа, которую лучший друг подарил музыканту

Сегодня, 17:10 \\ Шоу-бизнес

Скрытый конфликт между Ксенией Собчак и Сергеем Шнуровым продолжается. На этот раз звезда шоу-бизнеса высмеяла подарок, который получил музыкант от Невзорова. Подарок оказался весьма необычным, о чем рассказал журналист Алексей Венедиктов своим подписчикам, это оказалась книга о строении полового органа человека. Книга, по словам журналиста, очень красочная, в ней содержатся различные иллюстрации и схемы.

На известие о столь сногсшибательном подарке тут же отреагировала Ксения Собчак. Она в саркастической форме написала в своем Istagram-аккаунте, что данный презент мог бы претендовать на статус самого яркого подарка года. Правда, данный комментарий Шнуров пока что оставил без ответа. Но, учитывая его способность парировать, скоро стоит ждать его яркий и запоминающийся ответ, и обязательно в стихотворной форме.

Также стоит отметить тот факт, что Сергей Шнуров вошел в совет при комитете Госдумы по культуре. Известно, что глава комитета очень рада присоединению Сергея Шнурова к данному комитету, поскольку ведомству нужны независимые, свободны, а также энергичные люди. Многие пользователи интернета были просто шокированы новым статусом музыканта.

Кроме того, Шнурова обвинили в украинской пропаганде. Об этом заявил Виталий Милонов, который сделал акцент на том, что часто «мониторит» украинские интернет-ресурсы. И там можно увидеть, что там его поддерживают, считают своим. И он считает антироссийским шагом то, что его приняли в совет при комитете Госдумы.

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Автор - Алевтина Сергеева
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