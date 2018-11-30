Гуф забыл Топурию и спит с другой девушкой

Сегодня утром он опубликовал фотографию, на котором запечатлен в постели с неизвестной представительницей прекрасного пола, которая не постеснялась сфотографироваться совершенно голой.

Снимок появился на официальной странице Гуфа в социальной сети Instagram. Понять, что рядом с девушкой запечатлен он сам, не сложно, ведь на фото хорошо видно его "забитую" татуировками левую руку. А вот что за девушка лежала с утра рядом с ним, так и осталось загадкой. Некоторые подписчики сразу предположили, что рэпер воссоединился со своей бывшей девушкой Кети Топурией. "Это Топурия", - писали они.

Однако теория не находила подтверждения у тех, кто хорошо знает певицу: "Какая Кети, она худенькая, и грудь у неё не такая большая. А таких родинок у миллиона человек может быть", "Тут явно дама с формами", "У Кети грудь в разы меньше". Эти же пользователи делали вывод, что Гуф забыл свои слова о вечной любви к ней, так как теперь спит с другой девушкой.

Они также осудили даму, которая появилась на фото. "Приличная девушка не позволит таких фото. Делаем выводы, что она низкой социальной ответственности. Про него молчу. Порядочный мужчина так никогда не сделает. Достойны друг - друга", - писали они. Между тем, сам рэпер не дал и намека о том, кем она может являться.