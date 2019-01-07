Ест за двоих: Фанаты у Лазарева заметили признаки «мнимой беременности»

Сегодня, 15:22 \\ Шоу-бизнес

Поклонники в очередной раз подогрели слухи о беременности Ани Лорак.

Пользователи Сети уже несколько недель обсуждают возможную беременность Ани Лорак, которая может ожидать ребенка именно от своего друга и коллеги по сцене Сергея Лазарева. Сами знаменитости ситуацию не отрицают, но и не подтверждают, а потому фанаты продолжают в соцсетях подогревать слухи. Недавно фанаты у Лазарева заметили признаки «мнимой беременности», когда мужчина на эмоциональном и физическом уровне испытывает те же чувства, что и беременная женщина. Обычно это происходит у ранимых и мнительных мужчин, говорят медики.

Фанаты заметили, как Сергей, который предпочитает питаться исключительно здоровой низкокалорийной пищей, стал в ресторане буквально есть за двоих. Вместо привычных легких салатов Лазарев заказал жирные блюда, которые позже дополнил порцией спагетти, хотя ранее не мог позволить себе даже кусочек пиццы. Не исключено, что если Лорак на самом деле в положении, певец может испытывать синдром Кувад.

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Автор - Светлана Тарабан
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