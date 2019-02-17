"Летите еще выше!": Юлия Ковальчук устроила Алексею Чумакову грандиозный сюрприз на годовщину

Звезды отметили 11-летнюю годовщину со дня начала отношений. Юлия преподнесла своему мужу грандиозный подарок. Праздник супруги отметили на воздушном шаре на высоте 2000 метров. Фанаты пришли в восторг.

В своем профиле социальной сети Instagram певица Юлия Ковальчук опубликовала небольшой ролик, который сняла на высоте птичьего полета. Рядом с ней в кадре находится ее супруг Алексей Чумаков, за которого она вышла замуж в 2013 году. Знаменитость решила сделать своему мужу сюрприз и поздравить его с годовщиной, но не свадьбы, а начала отношений, на воздушном шаре. Артисты вместе уже 11 лет.

Под видео Юлия указал: «Летим дальше, любимый». Поклонники восхищены подарком певицы. Многие принялись поздравлять своих кумиров и желать им семейного счастья: «Летите еще выше!», «Здоровья вам и любви!», «Бесстрашная девочка и Алёшу увлекли в воздушные просторы!! Счастья!!»

Сама Ковальчук призналась в ролике, что вокруг очень красиво, но действительно немного страшно. Интересно, что Чумаков немного боится высота, однако, страх не помешал ему снимать красивые панорамы, которые открылись перед глазами, а также любоваться своей прекрасной супругой. Юлия посоветовала всем своим подписчикам рискнуть и испытать это незабываемое удовольствие, воспоминания о котором останутся на всю жизнь.