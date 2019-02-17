"Летите еще выше!": Юлия Ковальчук устроила Алексею Чумакову грандиозный сюрприз на годовщину

Сегодня, 15:15 \\ Шоу-бизнес

Звезды отметили 11-летнюю годовщину со дня начала отношений. Юлия преподнесла своему мужу грандиозный подарок. Праздник супруги отметили на воздушном шаре на высоте 2000 метров. Фанаты пришли в восторг.

 В своем профиле социальной сети Instagram певица Юлия Ковальчук опубликовала небольшой ролик, который сняла на высоте птичьего полета. Рядом с ней в кадре находится ее супруг Алексей Чумаков, за которого она вышла замуж в 2013 году. Знаменитость решила сделать своему мужу сюрприз и поздравить его с годовщиной, но не свадьбы, а начала отношений, на воздушном шаре. Артисты вместе уже 11 лет.

Под видео Юлия указал: «Летим дальше, любимый». Поклонники восхищены подарком певицы. Многие принялись поздравлять своих кумиров и желать им семейного счастья: «Летите еще выше!», «Здоровья вам и любви!», «Бесстрашная девочка и Алёшу увлекли в воздушные просторы!! Счастья!!»

 Сама Ковальчук призналась в ролике, что вокруг очень красиво, но действительно немного страшно. Интересно, что Чумаков немного боится высота, однако, страх не помешал ему снимать красивые панорамы, которые открылись перед глазами, а также любоваться своей прекрасной супругой. Юлия посоветовала всем своим подписчикам рискнуть и испытать это незабываемое удовольствие, воспоминания о котором останутся на всю жизнь.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Вдову актера Алексея Петренко обвинили в мошенничестве, а его младшую дочь могут лишить наследства

Младшая дочь актера Алексея Петренко может быть признана незаконнорожденной и лишена...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Виктория Боня ответила на травлю Ксении Собчак о "роскошной жизни"

 Вражда между бывшими коллегами из скандального шоу "Дом-2" длится уже несколько лет. При...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ