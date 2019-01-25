Милашки: Полина Диброва часто балует сыновей "пижамными вечеринками"

Сегодня, 13:46 \\ Шоу-бизнес

Российская фотомодель и четвертая жена популярного телеведущего Дмитрия Диброва рассказала, что специально выделяет время по пятницам, чтобы провести его со своими наследниками.

 Муж Полины Дибровой живет по очень напряженному графику и не всегда может найти время для своих родных. Этим и отличается от него супруга. Она родила троих сыновей и считает своим долгом и главной работой хорошо их воспитывать. Накануне она опубликовала на личной странице в Instagram совместную фотографию с ними, на которой все члены семьи одеты в пижаму. В подписи к снимку модель рассказала, как любит проводить с ними время.

Она написала, что часто балует сыновей "пижамными вечеринками". Во время таких посиделок все они забираются с ней в кровать и вместе читают какую-то книгу. "Большая радость быть мамой трёх сыновей!!!", "У Илюши внешность кукольная", "Ну вы молодцы, что тут скажешь", "Милашки" (орфография и пунктуация авторов сохранены), - написали под фото восхищенные поклонники.

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Автор - Мартина Корф
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