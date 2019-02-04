Виктории Лопыревой жаль российских женщин "с лишними 20 кг"

Модель и телеведущая спортивных телеканалов лишь недавно впервые стала мамой, однако подписчики не видят в этом повода жалеть ее нервы и продолжают упрекать в том, что она слишком мало времени проводит с новорожденным сыном.

Виктория Лопырева всегда была любимицей публики. Большое внимание было приковано к ней, когда она встречалась с известным российским исполнителем Николаем Басковым, однако еще больше его последовало после того, как общественность узнала о ее беременности. Пока 35-летняя модель вынашивала Марка Лео, подписчики все обсуждали то, что его отцом станет покинувший беременную жену предприниматель Игорь Булатов. Сейчас разговоры об этом немного поутихли, так как пользователи сети нашли себе другую тему для обсуждения.

Вчера, после того, как Лопырева опубликовала свежую фотографию, на котором вместе с подругой Алиной Гилмановой запечатлена на пляже в Майами, на нее обрушилась волна осуждений от подписчиц, так что с одной из них она даже вступила в дискуссию. Так, пользовательница написала под постом, что "нормальная женщина" старается проводить со своим новорожденным ребенком "каждую минуту", а не стремится веселиться с подругами и устраивать фотосессии. Знаменитость решила ответить на такой выпад в свою сторону.

Она написала, что не отчитывается в Instagram о каждой проведенной минуте жизни, а лишь показывает на личной странице ее моменты. Также она отметила, что не считает нужным показывать фотографии своего ребенка и выставляет его на обсуждение "таким злыдням". Виктория Лопырева поделилась, что ей жаль российских женщин, которые сидят после родов "в растянутых трениках с 20 лишними кг", так как именно такая жизнь, по ее мнению, подталкивает их потом "строчить гадости" в чужих аккаунтах.

В этом ее поддержали преданные поклонницы: "Кто пишет ущербные гадкие комменты, наверное, просто судят по себе, по своей жизни", "Спокойная и счастливая мама - спокойная и счастливая семья!!! Виктория, Вы большая молодец, не обращайте внимание, просто зависть она такая!" (орф. и пункт. авторов сохранены).