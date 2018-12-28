Хочет в Украину: Валерия надела на выступление платье в стиле украинского флага

Сегодня, 11:37 \\ Шоу-бизнес

У певицы Валерии давно не было концертов на территории Украины, поэтому она нашла способ, тайно намекнуть своим фанатам о желании выступить перед украинской аудиторией.

 

На данный момент певица Валерия находится в Вене, в столице Австрии. Так она выступает перед своими зарубежными поклонниками. Звезду удивило то, что австрийские зрители не знают русский язык, поэтому она не смогла с ними нормально пообщаться. К тому же, большой сольный концерт в Австрии собрал много фанатов из других европейских стран и городов.

Особое внимание привлек выбор концертного наряда. Валерия надела на выступление платье в стиле украинского флага, только перевернутого. Платье состоит из двух частей: верхнего желтого корсета и нижней пышной юбки.

 

Возможно, таким необычным способ Валерия намекает на то, что хочет в Украину. Под фото подписчики нередко пишут, что в Украину певица приезжает крайне редко, а последний концерт был и вовсе давно. Таким способом она может намекнуть украинской аудитории, что также хочет с ними встретиться, но накаленная политическая обстановка мешает гастрольному туру по городам Украины.


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Автор - Александра Рождественская
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