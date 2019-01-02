Влад Соколовский не может забыть Риту Дакоту

Певец признался, что думает о возлюбленной все время.

Звезда российского шоу-бизнеса Влад Соколовский признался в общении с репортером «СтарХита», что развод с супругой Ритой Дакотой не избавил его от постоянных мыслей о девушке. Она ежедневно возникает в его памяти, мешая размышлять на другие темы. «Последний раз о Рите я думал около часа назад», - сказал Влад журналисту. В те моменты, когда певцу удается отвлечься, он обязательно натыкается на портрет бывшей супруги в интернете.

Соколовский признался, что единственным человеком, с которым ему становится легче, является его родная мать. Он каждый день проводит с ней и своими близкими. «Друзья тоже поддерживают меня и стараются помочь поскорее забыть о прошлом. А вот недоброжелатели могут легко вывести меня из равновесия», - признался Влад. По его словам, он старается не опускаться до уровня хейтеров, но может автоматически оскорбить человека в ответ. Влад Соколовский и Рита Дакота расписались летом 2015 года, а спустя три года брак развалился. У них есть маленькая дочка.