Экстрасенс и близкая подруга принцессы Дианы предсказала скорый развод Меган Маркл и принца Гарри

Медиум Симона Симмонс предрекла скорый распад молодой семьи принца Гарри и Меган. К слову, она первая сообщила о беременности герцогини Сассекской еще до того, как об этом было объявлено официально.

В прошлом году весь мир во второй раз стал свидетелем того, как сказка о Золушке стала реальностью. В 2011 году доказать, что все в жизни возможно, смогла Кейт Миддлтон, выйдя замуж за принца Уильяма, а 19 мая 2018 года в часовне святого Георгия в Виндзорском замке американская экс-актриса вышла замуж за принца Гарри. Однако практически сразу же после свадьбы молодоженам герцогу и герцогине Сассекским стали предрекать скорый развод. Одной из таких прорицательниц оказалась Симона Симмонс.

Экстрасенс Симона Симмонс раньше была личным медиумом и близкой подругой принцессы Дианы, поэтому неудивительно, что после ухода из жизни своей приятельницы она продолжает интересоваться судьбой ее сыновей. Еще до того, как Кенсингтонский дворец в октябре прошлого года официально объявил о том, что Меган Маркл ждет малыша, она уже предсказала, что герцогиня беременна. В этот раз пророчество Симмонс касается менее радостных вещей. Она утверждает, что брак Гарри и Меган продлится максимум три года, и об их разводе будет объявлено уж в середине весны 2020 года. Поводом для расторжения брака послужит прошлое Меган, и для принца Гарри это станет большим ударом, так как он по натуре очень чувствительный человек, такой же, как и его мать. По словам медиума, в паре до развода появится еще один ребенок, но и он не сможет «склеить» отношения родителей.

Если Симона Симмонс изложила свою теория возможного развода Гарри и Меган с точки зрения эзотерики, то американский колумнист «Эй Джей» Бенза привлек на свою сторону науку. Опираясь на исследование профессора Николаса Вольфингера, нашедшего прямую связь между возрастом, в котором был заключен брак и вероятностью развода, он заявил, что Гарри и Меган непременно ждет расставание. По теории Вольфингера, браки, заключенные в возрасте от 28 до 32 лет являются более крепкими по сравнению с семейными союзами пар, которые поженились в возрасте от 33 лет. В случае же Гарри и Меган, они стали мужем и женой в возрасте 33 и 36 лет соответственно. От себя Бенза добавил, что развод экс-актрисы никак не повлияет на американцев, так как ни относятся к своей соотечественнице, ставшей женой британского принца, более чем равнодушно.

Ну а пока у Гарии и Меган, несмотря на не очень радостные предсказания, все хорошо. На публике они появляются, держась за руки, смотрят друг на друга влюбленными глазами, ожидают появления первенца в конце апреля – начале мая этого года и единым фронтом противостоят потоку негатива, который направлена на герцогиню Сассекскую в СМИ.