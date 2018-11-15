«В микрофон пела»: Бузова прикрывает встречу с любовником записью новой песни

Певица пока не готова раскрыть имя своего тайного ухажёра. Поклонники уверены — у Бузовой есть мужчина.

Уже на протяжении долгого времени Ольга находится в долгом, но гордом одиночестве.

Она не скрывала, что ищет парня и будущего мужа, но до сих пор так и не нашла себе того самого. Преданные поклонники певицы на форумах обсуждают её личную жизнь и высказывают различные предложения насчёт её анонимных мужчин. Ей приписывали романы и с Эдом Френкелем, инструктором по фитнесу и с многими другими парнями, среди которых был даже Батрутдинов, который бы лучше всего подошёл для Ольги, ведь он очень хороший и добрый человек.

В общем, певицу уже переженили и даже писали, что она беременна, но ни один слух так и не был подтвержден Однако сегодня фанаты Бузовой высказали очередной предположение. Дело в том, что несколько часов назад Бузова опубликовала фотографию, на которой она позирует на фоне оранжевого дивана.

Под фото она написала, что до 5 утра трудилась над записью нового хита и скоро выйдет очередная «бомба» в виде новой песни Ольги. Но подписчики уверены — у Бузовой есть парень, но она это скрывает по неизвестным причинам.

Оля выглядит влюбленной и, возможно, прячет парня для сюрприза в виде неожиданной свадьбы, которая может пройти этой весной. А пока фаны гадают — новая ли песня у Бузовой или у их кумира новый мужчина, с которым она, наконец-то, сможет почувствовать себя счастливой женщиной.

«Оля — лучшая», «Покажи жониха», «Влюбилась же», «а как расцвела», «А диван оранжевый для чего в студии?», «В микрофон пела, ага — всю ночь», - пишут фолловеры.