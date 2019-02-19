Карьера важнее: Бузова отказывается заниматься благотворительностью вместе с сестрой – Instagram

Анна Бузова начала заниматься благотворительной деятельностью и вскоре поедет в приют к животным.

Недавно Анна Бузова в «сторис» в сети Instagram поделилась со своими подписчиками, что вместе с волонтерской организацией поедет в приют для собак. Это будет уже не первая поездка, ведь ранее Анна выставляла милые видео и фото брошенных животных. Сейчас девушка собирает свою «команду», чтобы постоянно оказывать помощь бездомных животным. На просьбу откликнулся только отец, а небедная Ольга Бузова проигнорировала предложение сестры.

Видимо, Бузова отказывается заниматься благотворительностью вместе с сестрой из-за загруженного графика. Карьера для нее всегда была важнее. После такого равнодушия приходит мысль, что Ольга принципиально не хочет идти на контакт с сестрой. После ссоры девушки почти не поддерживают отношения и не выкладывают совместные фото в социальных сетях. Певица лучше потратит деньги на очередные брендовые вещи и заграничный отдых, чем пойдет на уступки и займется общим благим делом с Анной.



