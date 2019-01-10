Воссоединение: Джейсон Момоа встретился с Эмилией Кларк на "Оскаре-2019"

Сегодня, 08:57 \\ Шоу-бизнес

Голливудские звезды работали вместе на съемках фэнтазийной саги "Игра престолов", после чего актера пригласили на главную роль фантастического фильма "Аквамен".

 Накануне в США прошла 91-ая церемония награждения престижной премии "Оскар". На мероприятии собрались многие американские знаменитости, среди них оказалась и звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен. Там она встретилась со своим коллегой по съемочной площадке, с которым работала очень тесно, Джейсоном Момоа.

 Свое "воссоединение" они решили запечатлеть на память с помощью фотографии, а получившиеся кадры показать поклонникам в Instagram. Сначала актер сфотографировался вместе с коллегой и своей супругой Лизой Боне, подписав кадр: "Я и мои королевы", а после вдобавок сфотографировался отдельно с Кларк.

И хотя раньше среди пользователей сети ходили слухи, что между Момоа и прекрасной Эмилией Кларк был роман, он смог опровергнуть их своим поведением. Как на красной дорожке, так и на самой церемонии "Оскара-2019" он был очень внимателен к супруге, а после посвятил ей много слов любви под новыми фото в Instagram.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Вдову актера Алексея Петренко обвинили в мошенничестве, а его младшую дочь могут лишить наследства

Младшая дочь актера Алексея Петренко может быть признана незаконнорожденной и лишена...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Виктория Боня ответила на травлю Ксении Собчак о "роскошной жизни"

 Вражда между бывшими коллегами из скандального шоу "Дом-2" длится уже несколько лет. При...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ