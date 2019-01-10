Воссоединение: Джейсон Момоа встретился с Эмилией Кларк на "Оскаре-2019"

Голливудские звезды работали вместе на съемках фэнтазийной саги "Игра престолов", после чего актера пригласили на главную роль фантастического фильма "Аквамен".

Накануне в США прошла 91-ая церемония награждения престижной премии "Оскар". На мероприятии собрались многие американские знаменитости, среди них оказалась и звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейнерис Таргариен. Там она встретилась со своим коллегой по съемочной площадке, с которым работала очень тесно, Джейсоном Момоа.

Свое "воссоединение" они решили запечатлеть на память с помощью фотографии, а получившиеся кадры показать поклонникам в Instagram. Сначала актер сфотографировался вместе с коллегой и своей супругой Лизой Боне, подписав кадр: "Я и мои королевы", а после вдобавок сфотографировался отдельно с Кларк.

И хотя раньше среди пользователей сети ходили слухи, что между Момоа и прекрасной Эмилией Кларк был роман, он смог опровергнуть их своим поведением. Как на красной дорожке, так и на самой церемонии "Оскара-2019" он был очень внимателен к супруге, а после посвятил ей много слов любви под новыми фото в Instagram.