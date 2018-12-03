Ким Кардашьян в образе «чудо-женщины» очаровала поклонников

38-летняя звезда реалити-шоу не перестает удивлять мир своими эпатажными дизайнерскими нарядами.

Недавно Ким Кардашьян появилась на мероприятии в Монреальском музее изобразительных искусств в розовом платье с золотым нагрудником, которое смоделировал известный французский модельер Тьерри Мюглер. Поклонники были очарованы новым и необычным образом Ким, которую в социальных сетях даже прозвали «чудо-женщиной». При этом Кардашьян не стала изменять себе и даже в музей надела полупрозрачное платье.

Напомним, что ранее знаменитость шокировала фанатов, когда предстала с короткими волосами красного цвета. Поклонники не могли поверить в то, что Ким на самом деле обрезала свои шикарные длинные волосы. Однако, как показывает появление светской львицы в музее, это был всего лишь очередной парик.