Ким Кардашьян в образе «чудо-женщины» очаровала поклонников

Сегодня, 08:56 \\ Шоу-бизнес

38-летняя звезда реалити-шоу не перестает удивлять мир своими эпатажными дизайнерскими нарядами.

Недавно Ким Кардашьян появилась на мероприятии в Монреальском музее изобразительных искусств в розовом платье с золотым нагрудником, которое смоделировал известный французский модельер Тьерри Мюглер. Поклонники были очарованы новым и необычным образом Ким, которую в социальных сетях даже прозвали «чудо-женщиной». При этом Кардашьян не стала изменять себе и даже в музей надела полупрозрачное платье.

Напомним, что ранее знаменитость шокировала фанатов, когда предстала с короткими волосами красного цвета. Поклонники не могли поверить в то, что Ким на самом деле обрезала свои шикарные длинные волосы. Однако, как показывает появление светской львицы в музее, это был всего лишь очередной парик.

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Автор - Светлана Тарабан
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