«Куда бочок пропал?»: Бородина снова опозорилась явным фотошопом на снимках – сеть

Сегодня, 07:55 \\ Шоу-бизнес

Известная телеведущая реалити-шоу «Дом-2» продолжает неумело использовать фотошоп и позорить себя в социальных сетях.

 

Ксения Бородина вместе с мужем Курбаном Омаровым и детьми продолжает отдыхать в Таиланде. Недавно звезда изъявила желание, что хотела бы увидеть слонов, и уже на следующий день они катались на экзотических животных. Веселым снимком после прогулки со слонами Бородина поделилась в сети Instagram. Она снова опозорилась явным фотошопом на снимках, ведь как обычно пытливые фанаты рассмотрели изъяны на ее фото. А именно, отсутствие левого бока, который она неудачно замазала.

 

«Куда бочок пропал?» – поинтересовались подписчики. Некоторые даже пошутили, что его откусил слоненок, но виной «пропажи» является фотошоп. Многие фанаты Бородиной не понимают, зачем женщина так сильно редактирует свои фото, ведь является обладательницей стройной фигуры.


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Автор - Александра Рождественская
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