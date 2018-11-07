Известно имя самой популярной женщины в Instagram

В настоящее время в средствах массовой информации с каждым днем появляется все больше новостей о том, насколько популярными в социальных сетях становятся звезды. На этот раз самой популярной женщиной в сети Instagram стала Ариана Гранде.

Известной певице удалось обогнать не менее знаменитую Селену Гомес. На аккаунте у звезды насчитывается около 146, 286 миллионов подписчиков, а у Селены, которая сейчас на втором месте, около 146, 267 миллионов.

Ариана Гранде знаменитая американская певица, является еще автором песен и продюсером. Не удивительно, что число ее поклонников заметно возрастает и ее личность считают востребованной. Сразу три песни Гранде оказались первыми в трех строчках хит-парада в США. Так, ей удалось побить 55-летний рекорд группы The Beatles.

Также 25-летняя звезда стала обладательница «Грэмми» за лучший альбом.