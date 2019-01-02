Это фиаско, Нюша: Певица Нюша переволновалась во время исполнения гимна России

Российская певица Нюша Шурочкина опубликовала в Instagram видеозапись своего выступления с российским гимном после матча первого раунда плей-офф КХЛ, которое многие посчитали провальным.

Опубликовав запись своего выступления на матче КХЛ Нюша призналась, что сильно переволновалась из-за огромной ответственности, возложенной на неё. Певица исполнила гимн России на одном из грандиозных хоккейных событий среди людей, поющих вместе с ней «душой и сердцем», и поблагодарила всех за подаренную возможность и оказанную поддержку.

Поклонники творчества Нюши восхитились тому, с какой дрожью в голосе певица исполнила гимн и признались, что выступление поразило их настолько, что они заплакали. Однако среди многочисленных комплиментов и хвалебных комментариев появились и резко критичные отзывы пользователей, разочаровавшихся вокальными способностями кумира. Как отметили некоторые, певице не стоило браться за такую сложную миссию как исполнение гимна России, потому что вышло у неё это крайне неумело, «грязно и нелепо».

Разочарованных пользователей даже не убедил довод о сильном волнении. По их мнению, намного лучше гимн исполнили бы другие российские исполнительницы, например, Полина Гагарина и Пелагея. В результате между пользователями разгорелся конфликт, в котором каждая из сторон горячо отстаивала своё мнение.

Стоит отметить, что гимн России Нюша исполняла без какого-либо музыкального сопровождения, в абсолютной тишине, поразив болельщиков и всех присутствующих на матче «Авангард» - «Ак Барс» и завершив таким образом яркую игру и невероятную победу омского «Авангарда».