Ариана Гранде вернется с концертом в Манчестер спустя два года после взрыва на ее шоу

Сегодня, 05:05 \\ Шоу-бизнес

В мае 2017 года на шоу 25-летней певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Спустя два года после этого события девушка намерена вернуться в Манчестер с концертом. Об этом информирует The Sun.

 Ариана Гранде сама проявила инициативу с намерением вернуться в Манчестер и вновь там выступить. По словам представителей певицы, для девушки этот город очень дорог, и она пытается помочь его жителям всем, чем только может.

Еще в 2018 году велись переговоры о концерте Арианы Гранде на базе Manchester Pride. Однако представители площадки не смогли организовать шоу по многим причинам, основной из которых стало – обеспечение безопасности.

Поэтому переговоры были перенесены на 2019 год. Новый концерт в Манчестере состоится в Manchester Arena. Площадка рассчитана на 2 тыс. мест. Новое шоу будет новым продуктом, который имеет кардинальные отличия от того, что Гранде представляла ранее.

Напомним, что два года назад, в мае 2017 года, на концерте Арианы Гранде прогремел взрыв (ответственность за него взяла на себя запрещенная организация). 23 человека погибли, более 100 зрителей получили различные ранения.

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Автор - Мария Титова
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