Шакира предстанет перед испанским судом

Сегодня, 04:02 \\ Шоу-бизнес

Известную певицу будут судить 12 июня. Шакира предстанет перед испанским судом за неуплату долгов.

 

Прокуратура подала иск против Шакиры за уклонение от уплаты налогов. Данный иск суд принял на рассмотрение. По мнению самой прокуратуры, певица скрывает деньги, которые заработала.

Шакира подозревается в нескольких преступлений, которые связанны с неуплатой налога на имущество и подоходного налога. Сумма долго составила около 14 миллионов евро. Об этом стало известно по информации из газеты El Periodico.

Популярная звезда с 2011 года по 2017 год находилась в отношениях с испанским футболистом Жераром Пике. По законам в Испании, если человек проживает на территории Испании больше полугода, он обязан платить налоги за все свои доходы, даже за те, которые получены за рубежом. Только спустя 4 года проживания певица встала на учет.

Шакире 42 года, и она не только известная исполнительница, но и является прекрасной танцовщицей, автором песен, продюсером, хореографом и моделью. Латиноамериканская звезда считается самой популярной и успешной артисткой. Она имеет около 5 заслуженных наград.

В Лос-Анджелесе Шакира имеет звезду на «Аллее славы». Также она является одной из самый реализуемых исполнителей за все время.

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