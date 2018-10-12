Экс-участница SEREBRO после ухода от Фадеева лишилась даже аккаунта в социальной сети

Подписчики экс-участницы Екатерины Кищук тысячами отписываются от ее аккаунта в социальной сети Instagram, таким образом они выражают свои протесты, ведь Катя оставляет свою страничку новым солисткам «SEREBRO».

Уже несколько недель «SEREBRO» выступает в новом составе. Ранее говорили, что бывшие солистки трио продолжат работать с продюсером Максимом Фадеевым.

В прошлом году еще одна экс-солистка Ольга Серябкина шокировала поклонников новостью о своем уходе из трио, но попросила не отчаиваться. Ольга продолжила свою кареру под псевдонимом MOLLI.

Однако в конце прошлого года стало известно о полной «перезагрузке» «SEREBRO». Продюсер Максим Фадеев объявил о кастинге новых участниц известного трио.

Вчера стало известно, что Катя Кищук больше не будет работать с продюсером. В своем Instagram 25 февраля девушка поделилась с подписчиками видео, которое вызвало бурное обсуждение, а после от аккаунта солистки поклонники начали отписываться тысячами.

««Вы уже знаете, что состав группы полностью обновился, и я больше не являюсь ее участницей. Я больше не являюсь артистом MALFA. Хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их», - говорила она, - этот аккаунт я отдаю им — здесь будет их объединенный профиль. Здесь теперь следите за новостями о них», — подытожила Екатерина.

Предположительно, что Екатерина вынуждена была поступить так, потому что такие условия прописаны в контракте. Ранее другие участницы жаловались, называя условия слишком жестокими.