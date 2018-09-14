«Мечтать не вредно»: Анна Седокова сравнила себя с получившей «Оскар» Оливией Колман

Сегодня, 18:37 \\ Шоу-бизнес

Певица опубликовала речь Оливии Колман, которую та произнесла, получив премию «Оскар». По словам Анны Седоковой, она будет получать самую важную награду в своей жизни примерно с такой же нелепой, но трогательной, речью.

Анна Седокова показала в своем Instagram трогательный ролик, в котором показана речь получившей «Оскар» актрисой. Певица сравнила себя с Оливией Колман и написала, что она будет также говорить, когда ей вручат важную награду. По словам Анны Седоковой, речь актрисы кажется ей одной из самых трогательных речей, произнесенных на «Оскаре».

«Мечтать не вредно», - написали комментаторы, которые не оценили сравнение Седоковой с Колман. По мнению пользователей, мотивация актриса действительно стоит внимания, ведь она шла к цели более 20 лет. Однако, считают хейтеры и недоброжелатели, Анне Седоковой еще далеко до наград и важных премий.

Конечно, такое мнение не нашло одобрения у фанатов Анны Седоковой. Поклонники певицы написали, что любой человек имеет право мечтать, а их любимица должна всегда стремиться к лучшему. В целом, речь Оливии Колман понравилась многим. На видео актриса не смогла сдержать слез и была настолько искренней, что заставила прослезиться многих зрителей.

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Автор - Анна Пушкина
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