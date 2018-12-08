"Это такой стёб?": Дарья Друзьяк раскритиковала новый состав группы "Serebro"

Как оказалось, звезда "Дом-2" и сама хотела стать частью девичьего музыкального коллектива, но ее солисткой на кастинге брать отказались.

Не так давно продюссер известной российской группы "Serebro" Максим Фадеев представил ее новый состав. В него вошли Елизавета Корнилова, Ирина Титова и Марианна Кочурова. Все они были избранны путем народного голосования и первоначального отбора на кастинге. Как известно, пройти его пыталась и скандальная селебрити Дарья Друзьяк. Она даже вошла в первую тридцатку на голосовании, однако дальше пройти не смогла.

Между тем, избранные девушки уже показали свой талант на сцене, а после обсуждение этого началось чуть ли не всей страной. Уже довольно многие высказались по поводу их "провала", свое мнение решила показать и не пробившаяся на роль певицы Друзьяк. Выйдя в эфир с личного аккаунта в Instagram, она стала резко критиковать девушек, которые обошли ее на кастинге. "Это такой стёб" или "продуманный пиар-ход", не могла понять она.

Она рассказала о своих надеждах на то, что в новый состав попадут действительно талантливые артистки, однако этого, по ее мнению, не произошло". Тем не менее, с ней согласились не все пользователи сети. Некоторые считают, что Дарья Друзьяк просто завидует конкуренткам.