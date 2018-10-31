Юлия Снигирь побывала на показе Giorgio Armani и подружилась с Наоми Уоттс

Актриса Юлия Снегирь в минувшую субботу побывала на показе новой коллекции одежды от Giorgio Armani и во время шоу успела подружиться со своей соседкой британской актрисой Наоми Уоттс.

Не так давно в Италии в столице мировой моды городе Милане началась традиционная Неделя высокой моды. Представил свою новую коллекцию и легендарный художник Джорджио Армани (Giorgio Armani), отдав в этом году предпочтение темным оттенкам и синим акцентам. Посмотреть на работы великого мастера съехались звезды мировой величины, среди которых оказались Розамунд Пайк и Наоми Уоттс. Также в первых рядах на показе была замечена и наша соотечественница актриса Юлия Снегирь, сидевшая рядом с английской коллегой Наоми Уоттс. Девушки по ходу шоу даже успели подружиться и мило пообщаться. К слову, не сговариваясь, соседки выбрали для модного вечера аутфиты нежно-розовых пудровых оттенков и предпочли естественный макияж.

Позже Юлия Снигирь в Instagram поблагодарила Армани за красивое шоу и волшебный вечер, отметив его трепетное и ответственное отношение к профессии и назвав Джорджио гением.

Напомним, что актриса Юлия Снигирь известна по ролям в исторических сериалах «Великая» и «Кровавая барыня». В «Великой» Снигирь предстала в образе императрицы ЕкатериныII, а в «Кровавой барыне» она исполнила роль печально известной мучительницы крестьян помещицы Дарьи Салтыковой, оставшейся в истории под именем Салтычиха.

Личная жизнь: Юлия встречается с актером Евгением Цыгановым, который ради нее бросил жену и шестерых детей. В марте 2016 года актриса родила Евгению сына Федора.