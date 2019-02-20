«Запер Пугачеву в замке»: Максим Галкин показал, как две девушки «работают» над ним в четыре руки

Сегодня, 16:13 \\ Шоу-бизнес

Муж Примадонны спародировал Елену Малышеву во время того, как блондинка-парикмахер массировала его голову. Галкин готовился к съемкам и, как отметили фанаты, в своей гримерке он зря времени не терял.

Максим Галкин показал в своем Instagram новое видео. На нем две девушки прихорашивали его в четыре руки. «Мастерицы», - назвал Галкин визажистку и девушку-парикмахера, которые «работают» над ним на видео. Юморист рассказал, что перед съемками программы «Сегодня вечером» ему выравнивают волосы. Для этого «мастерица» мочит его шевелюру, после чего приступает к укладке.

Галкин не смог удержаться от шуток, поэтому показал пародию на Елену Малышеву и ее шоу «Жить здорово», очень правдоподобно имитируя ее голос и интонацию. «Запер Пугачеву в замке, а сам гуляет» - написали пользователи. По словам комментаторов, Галкин откровенно флиртует с девушками, пока его супруга сидит с детьми дома.

 Фанаты также отметили, что муж Примадонны все чаще стал «прихорашиваться», будто бы он начал подыскивать Алле Пугачевой замену. Конечно же, нашлись и комментаторы, которые попросту оценили юмор и шутки Галкина, не упрекая его в «изменах». Ролик стремительно собирает популярность, всего за несколько минут он собрал почти 100 000 просмотров.

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Автор - Анна Пушкина
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