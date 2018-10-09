Тейлор Свифт неожиданно выступила на помолвке своих поклонников

Сегодня, 15:00 \\ Шоу-бизнес

Исполнительница Тейлор Свифт стала почетной гостьей вечеринки по случаю помолвки своего давнего поклонника Алекса Голдшмидта и его девушки Россы Жерар. Звезда исполнила под гитару композицию «King of My Heart».

Все началось с того, что давний почитатель творчества американской кантри-поп певицы Тейлор Свифт Алекс Голдшмидт решил сделать подарок себе и своей невесте Росс Жерар и пригласил на вечеринку в честь их помолвки любимую исполнительницу. Взяв микрофон, парень сообщил гостям, что у него есть один секрет, и сейчас в зале появится человек, который сыграл огромную роль в их отношениях. Неожиданно Тейлор Свифт вышла к гостям, рассказала всем историю знакомства, и оказалось, что пригласить к себе в гости звезду достаточно просто – нужно всего лишь написать ей на электронную почту и заинтересовать ее своей историей. Певица поведала, что Алекс рассказал ей историю знакомства с Росс и отметил, что и именно ее хит «King Of My Heart» стал связующим звеном между молодыми людьми. Прежде чем исполнить акустическую версию этой судьбоносной композиции, Свифт сообщила собравшимся, что песня - это ее подарок в честь помолвки Алекса.

Гости остались в восторге от сюрприза, а жених позже в Twitter назвал Тейлор Свифт «ангелом, который дарит лучшие подарки».

Напомним, Тейлор Свифт – американская кантри – поп певица, автор песен и актриса. Обладательница многочисленный музыкальных премий, в том числе и десяти статуэток «Грэмми». Также исполнительница входит в рейтинг «Королевы поп-музыки» и вместе с певицей Кэрри Андервуд является единственной представительницей жанра кантри, попавшей с этот список.

В прошлом году Тейлор Свифт заняла вторую строчку в рейтинге самых состоятельных певиц мира, заработав 80 миллионов долларов, а ее общее состоянии оценивается в 320 миллионов.

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Автор - Анна Андреева
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