Джордин Вудс оправдалась за отношения с бойфрендом Хлои Кардашьян

Девушка заявила, что была со спортсменом ещё год назад и то из-за алкогольного опьянения.

Лучшая подруга Кайли Дженнер Джордин Вудс на днях решила прервать свое молчание и захотела оправдаться за романтические отношения с бойфрендом Хлои Кардашьян. Девушка заявила, что встречалась с Тристаном Томпсоном больше года назад, однако видео с той вечеринки появилось в руках Хлои только сейчас. Сама Хлои не стала отвечать бывшей подруге сестры, которая оказалась любовницей её бойфренда.

Напомним, ранее в Сети появилась информация о том, что Тристан Томпсон снова изменил матери своей дочери Хлои Кардашьян. На этот раз он далеко ходить не стал и провел ночь с подругой семейства Карадшьян-Дженнер - Джордин Вудс. На этот раз Хлои заявила, что не сможет простить неверность бойфренда.