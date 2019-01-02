Над Макаровым посмеялись из-за подаренных ему носков на 23 февраля

Сегодня, 13:57 \\ Шоу-бизнес

Поклонники считали, что звезды его уровня получают на праздники что-то более дорогостоящее, однако правда раскрылась после того, как он опубликовал новый пост в Instagram.

 Свежая фотография появилась на официальной странице известного 47-летнего российского актера театра и кино Алексея Макарова вчера вечером. Таким образом он "похвастался" тем, что ему подарили на 23 февраля. На снимке он запечатлен сидящим в куртке, скорее всего, аэропорту или в каком-то кафе и обнимающим подарочный пакетик, в котором лежит небольшая коробочка с надписью "10 пар. Набор носков".

После того, как артист разместил фото в личном аккаунте, над ним начали по-доброму смеяться поклонники. "Красиво жить не запретишь, конечно, но вообще, не по-человечески как-то таким богачеством хвастаться. Ещё и пену для бритья, небось, за спиной спрятали, десять флаконов", - написал один из их, а другие его поддержали: "Подарок мечты", "Ну вот и праздник удался, почему не все так рады".

Однако не все комментаторы смеялись из-за подаренных Макарову носков, некоторые сочли их действительно полезным презентом, которого не нужно стыдиться: "Ой! Да ладно! Вот оно нужное счастье!", "Подарок от дочери? Думаю так!!!", "Новые,чистые...", "А в жизни оно так и есть, надо совсем мало, чтобы быть счастливым".

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Автор - Мартина Корф
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