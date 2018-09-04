«Красавчик»: Падчерица Андрея Миронова актриса Мария Голубкина показала подросшего сына

Сегодня, 13:56 \\ Шоу-бизнес

Актриса Мария Голубкина не любит посвящать общественность в детали своей личной жизни и редко показывает детей. Однако на днях она поделилась в Instagram новым фото своего 15-ленего сына Ивана.

Мария Голубкина достаточно редко рассказывает поклонникам о своих детях 15-летнем Иване и 15-летней Анастасии, родившихся в браке актрисы с лидером группы «Секрет» Николаем Фоменко. Однако в честь 23 февраля звездная мама решила сделать исключение и опубликовала в Instagram фото своего старшего сына Ивана. «Пора принимать пищу. Карпинская, привет тебе!» - подписала публикацию актриса, добавив хэштег #пораприниматьпищу».

Новое фото набрало почти 2 тысячи «лайков» и в комментариях к публикации пользователи Сети отметили, что Иван за последние годы подрос и превращается в настоящего «красавчика» и похитителя девчачьих сердец. Нашлись и те, кто отметил сильное сходство Ивана с мамой. Отметим, что у молодого человека есть свой профиль в Instagram, однако он закрытый и наблюдать за жизнью Ивана могут только лично знакомые с ним люди.

Напомним, что Мария Голубкина является падчерицей легендарного советского актера Андрея Миронова, который удочерил девочку после женитьбы на ее матери Ларисе Голубкиной и воспитал ее как родную дочь. За свою кинокарьеру Мария снялась в проектах «Есенин», «Деревенская комедия», «Соловей-разбойник» и многих других. Также она ведет дневное шоу на радио «Маяк» и ранее была ведущей шоу «Девчата» на телеканале «Россия-1».

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Автор - Анна Андреева
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