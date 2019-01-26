«Сколько любви и преданности»: Лорак отказала Лазареву и завела собаку – сеть

Знаменитая певица доказала, что после предательства мужа она больше не хочет иметь отношений с мужчинами.

40-летняя Ани Лорак порадовала своих подписчиков в социальной сети Instagram новым снимком и достаточно неожиданным. Артистка предстала в кадре не одна, а вместе с псом породы хаски. Свой пост знаменитость подписала: «Собаки - наши верные друзья. Сколько любви и преданности в этом создании». Пока неизвестно, действительно ли Каролина завела себе собаку или просто одолжила ради фотосессии. Однако своим постом певица намекнула, что преданность можно найти только в собаках.

Напомним, что ранее фанаты подозревали Лорак в романе с Сергеем Лазаревым, да и сам певец неоднократно оказывал знаки внимания красавице-артистке. Однако, видимо, Каролина отказала Сергею, поскольку ещё не готова иметь новые отношения, так как только недавно развелась с мужем, который её изменял.