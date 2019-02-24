«Езжай в Россию, раз тут плохо»: певица Maruv пожаловалась на давление из-за победы в отборе на «Евровидение»

По словам артистки, последние сутки были самыми эмоциональными в ее жизни. Певица Maruv одержала победу в Национальном отборе на «Евровидение – 2019», однако ее участие в песенном конкурсе до сих пор остается под вопросом из-за скандалов с выступлениями в России.

Национальный отбор на «Евровидение» в этом году в Украине не обошелся без масштабных скандалов. Певица Maruv (настоящее имя – Анна Корсун) была подвергнута прессингу из-за победы в отборе на конкурс. Дело в том, что артистка выступала с концертами в России. Этот факт заставил фанатов и жюри отбора задуматься, стоит ли певице представлять Украину, если она ничего не имеет против России.

В своем Facebook певица пожаловалась на давление и рассказала, что для участия в «Евровидении» ей нужно подписать договор с серьезными правилами. Так, Анна Корсун не будет иметь права на импровизацию. За «несогласованный шпагат» ей придется платить штраф в размере 2 миллионов гривен. Также певица обязана передать авторские права на песню, которая принадлежит мировому лейблу Warner Music.

Помимо этого, певице Maruv придется четко выполнять требования и указания НТКУ. Корсун считает, что в этом пункте прописано ее обязательство «плясать» на Дне Рождения у политиков. Если же она откажется, ее дисквалифицируют о обяжут выплатить штраф. По словам певицы, также она получит запрет на общение с журналистами. С прессой Maruv сможет общаться лишь после согласования с НТКУ. Певица жалуется, что по договору ей не полагается финансовая помощь в организации поездки в Израиль, также ей не помогут с визой (хотя пользователи отметили, что виза ей не понадобится).

«Я чувствую давление», - написала певица и вместо поддержки получила критику от украинцев. Пользователи негативно восприняли пост Корсун и написали, что она сама виновата в прессинге, так как выступала в России. По словам комментаторов, если певице действительно предлагали выступать от трех других стран, то ей стоит задуматься о том, чтобы «не позорить» Украину.

«Езжай в Россию, раз тут плохо» - написали возмущенные пользователи и упрекнули певицу в чрезмерном «нытье». По словам комментаторов, артистке стоит еще раз обдумать свое участие в «Евровидение», так как после всех этих скандалов она едва ли сможет заручиться поддержкой украинцев.