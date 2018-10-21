Меган Маркл приехала на прием к послу Великобритании в Марокко в образе восточной принцессы

Беременная герцогиня Сассекская с принцем Гарри по просьбе Правительства Великобритании сейчас находятся в рабочей поезде в Марокко, где Меган демонстрирует тонкое знание модной дипломатии и покорила всех восточным шиком на приеме в британском посольстве.

Меган Маркл после того, как она 19 мая прошлого года вошла в британскую королевскую семью, является одной из главных модниц монаршего дома, нещадно нарушая протокол, предпочитая часто носить не очень любимый Виндзормами черный цвет и иногда позволять себе яркий маникюр. Однако, приехав с официальным визитом в Марокко вечером 23 февраля и посетив на следующий день вместе с принцем Гарри ряд мероприятий, посвященных поддержке женского образование в стране, где 70% представительниц прекрасного пола не обучены грамоте, вечером герцогиня произвела настоящий модный фурор на приеме у посла Великобритании в Марокко.

Будущая мама предстала в шикарном платье нежно-бежевого оттенка от французского дома Dior, в котором отчетливо чувствуются восточные мотивы. Свою роль сыграли и крой наряда, и широкие рукава, декорированные блестками. Дополнил образ восточной принцессы из Британии классические туфли - лодочки с острым носом, и небольшой клатч от того же Dior. Из ювелирных украшений в ушах Меган блистали бриллиантовые серьги Birks, которые уже ранее были замечены на герцогине в ходе визитов в Ирландию и Тонга. На приеме у посла чета Сассекских смогла познакомиться с молодыми предпринимателями, спортсменами, а также влиятельными женщинами африканской страны.

Сегодня у Гарри и Меган завершающий день тура, расписание которого достаточно плотное. Сначала они посетят Королевскую федерацию конного спорта и примут участие в занятии по конному уходу. Позже у них запланирована благотворительная встреча с детьми из неблагополучных семей, а финальной точкой официального визита станет посещение выставки декоративно-прикладного искусства и прогулка по Андалузским Садам в Рабате.