Александр Ревва отказался от гонорара в один миллион долларов

Российский шоумен и актер Александр Ревва побывал в гостях у рэпера Басты в шоу GazLive, где они поговорили обо всем, в том числе и о деньгах, и Ревва признался, почему отказался от гонорара в один миллион долларов.

Александра Ревва сейчас считается одним их самых узнаваемых, «стареньких» и ярких резидентов Comedy Club. Однако так было не всегда, и в интервью Басте на шоу GazLive юморист признался, что в подростковом возрасте он подрабатывал электрослесарем и получал за это 250 рублей в месяц. Однако со временем ситуация поменялась, и бывший игрок команды КВН «Утомленные солнцем» не жалуется на свои гонорары, неплохо зарабатывая на концертах, съемках в кино, рекламе и проведении корпоративов. К слову, Ревва очень часто завышает ценник за свои выступления, чтобы его тревожили как можно меньше, и он мог посвятить свободное время своей жене Анжелике и дочерям Алисе и Амелии. Однако, по словам Александра, все же находятся преданные поклонники творчества «Артура Пирожкова», готовые выложить за закрытый корпоратив продолжительностью 40 минут порядка 200 тысяч евро (примерно 15 миллионов рублей).

К слову, к выбору предложений артист подходит очень тщательно, невзирая на суммы предлагаемых гонораров. Так однажды он отказался рекламировать кастрюли, хотя за съемки ему предлагали один миллион долларов. Как отметил Ревва, он предпочел бы бесплатно рекламировать хороший автомобиль, но не «светиться» в рекламе кухонной утвари. Также шоумен признался, что он старается не тратить большие суммы. У него есть авто и квартира, и этого ему вполне хватает для комфортной жизни. Но в то же время Александр не скряга, может спокойно оплатить счет в ресторане за себя и за своих друзей.

Напомним, что помимо успешной карьеры в юмористическом шоу Comedy Club Александр Ревва также популярен как актер, и его последняя работа в комедии «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» собрала в отечественном прокате более 450 миллионов рублей. Кроме того, Ревва записывает музыкальные композиции и снимает к ним клипы под псевдонимом Артур Пирожков, занимается озвучиванием мультфильмов и работает ведущим на телевидении.