Вика Цыганова не собирается отказываться от натурального меха ради спасения животных

По мнению певицы, шубы из эко-меха не идут ни в какое сравнение с таким же видом верхней одежды из натуральных материалов. Она даже считает, что движения по защите животных в этом плане выступают против людей.

Известная российская исполнительница Вика Цыганова дала интервью для одного из российских таблоидов, по ходу которого рассказала о своем отношении к натуральному меху на одежде. К слову, она как никто другой имеет к отношение к данному вопросу, так как является еще и дизайнером, выпуская собственные коллекции. При этом, знаменитость не собирается отказываться в производстве от натурального меха ради спасения животных, приводя в свою защиту различные аргументы.

Так, она сослалась на то, что лишь недавно вернулась из Европы и там постоянно наблюдала гуляющих в "роскошных шубах" женщин. При этом, в европейских странах идет активная агитация отказа от натурального меха. По ее словам, его очень легко отличить от ненастоящего даже визуально. По этой причине она считает, что мода на него никогда не пройдет.

Цыганова считает, что больше всего женщинам идет соболиный мех. К тому же, он очень хорошо греет. Тем, кто отстаивает права животных, она посоветовала приехать в шубе их эко-меха в Сибирь и постоять там "на остановке в 40-градусный мороз".