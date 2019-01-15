«Обезьяна в брендах»: Яна Рудковская оправдалась за грустного сына, короткие лыжи и страсть к Chanel

Знаменитость не выдержала критики хейтеров, которые атаковали ее после снимка из Куршевеле. По словам Яны Рудковской, она не заставляет своего мужа Евгения Плющенко и сына Александра работать ради ее одежды и обогащения.

Яна Рудковская прочла упреки, нравоучения и «проклятия», которые посыпались на нее после фотографии, сделанной в Куршевеле. Ранее она показывала снимок с горнолыжного курорта, на котором она позирует в одежде от Chanel. Логотип модного бренда нанесен даже на ее лыжи, которые показались фанатам очень короткими и даже детскими. «Обезьяна в брендах», - написали пользователи, оскорбив Яну Рудковскую.

Знаменитость решила развеять мифы о своей семье и оправдалась за своего «грустного» сына. По мнению пользователей, фигурист Плющенко и его сын от Яны Рудковской постоянно выглядят грустными. Продюсер призывает пользователей посмотреть профили ее мужа и сына в Instagram, чтобы увидеть их улыбки.

Также Рудковская оправдалась за свои короткие лыжи. Она рассказала, что каждый год ей приходится объяснять непонятливым фанатам о том, что ее лыжи не являются детскими. Они называются Snowblade и попросту имеют такую длину.

Рудковская пояснила и свою страсть к бренду Chanel. Она заявила, что ее мужу и сыну не приходится «сутками впахивать» ради ее аксессуаров. По словам Рудковской, она 20 лет коллекционирует одежду и аксессуары от Chanel, а на вчерашнем снимке на ней были одеты вещи, которым от 4 до 17 лет. Яна Рудковская отметила, что постоянно работает и за год на шоу, где она выступает продюсером и сопродюсером, продается 1 миллион билетов. По ее словам, даже если Плющенко перестанет работать, их семья все равно не будет жить в бедности.

Также Рудковская рассказала о старших детях и заявила, что она их не бросила. Сейчас они заканчивают школу и готовятся к поступлению, поэтому у них не всегда хватает времени на совместные снимки. По словам Яны Рудковской, она читает и критику о том, что ей следовало бы жертвовать деньги на благотворительность, а не отдыхать по курортам. В ответ на это она заявила, что ее отпуск был летом, а на все праздники она со своей семьей работала.

Что касается благотворительности, то Рудковская жертвует деньги, но только проверенным фондам. По словам комментаторов, продюсер напрасно оправдывается перед хейтерами, так как они все равно будут ее обсуждать и осуждать.